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«الأحوال المدنية»: لا يمكن تسمية الأبناء كالآباء

Time منذ ساعة
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«الأحوال المدنية»: لا يمكن تسمية الأبناء كالآباء

الرياض (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية تسجيل أسماء المواليد الذكور بنفس اسم الأب أو المواليد الإناث بنفس اسم الأم.

وذكرت «الأحوال المدنية» أنه يمكن تسمية المولودة باسم أمها، بحيث يكون للأم والابنة نفس الاسم، في حين لا يمكن تسمية الابن باسم الأب.

أشارت «الأحوال المدنية» إلى أنه يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع، مثل (البراء، العنود، الجوهرة)، فيما يتم تسجيل الاسم مجردا من الألقاب مثل (السيد)، وغيرها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل (المعروف بـ«كذا»)، ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل (محمد صالح، محمد مصطفى)، ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل (عبدالرسول).

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أحدث التعليقات

ابوبدر
عن نفسي ما اتمناه للاهلي ابدا ولو ما يبقى مدرب بهالكون غيره.
بوفهد
كان يشكك في نتائج الانتخابات الحين يبي الخراج بنفسه من الملاحقة القانونية.
Ksa
يالله منظر جميل وربي أن عيوني دمعت😭😭
Kkk
لاتوقعون معه ناصر الدوسري افضل منه بس عطوه فرصه
الراقي الملكي قلعة الكؤس
لا لا لا مع احترامي للشامخ الاهلي ماهو بحاجه للاعبين رجيع يكفي الفتيل والمجحد ونوح وخبراني والعبسي الله يشفيه وعبدالفتاح سابقاً الاهلي هومن يخرج اللاعبين المميزين

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