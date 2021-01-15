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"الصحة" : تسجيل 173 إصابة جديدة بكورونا

Time منذ ساعة
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"الصحة" : تسجيل 173 إصابة جديدة بكورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 173 إصابة جديدة بكورونا ، وتعافي 181 حالة جديدة ، فيما توفيت ثلاث حالات – يرحمهم الله - .

وسجل أن عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا 310 حالة ، وجميعها تتلقى العلاج بالعنايات المركزة .

وسجلت منطقة الرياض 66 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 43 إصابة ، والمنطقة الشرقية 32 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 9 إصابات ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

ويواصل المواطنون والمقيمون حجز اللقاح المجاني ضد الفيروس عبر تطبيق " صحتي " ، كما يسجل الممارسون الصحيون الحجز عبر تطبيق أناه " .

وكانت " الصحة " قد أطلقت قبل أيام ، خدمة " الجواز الصحي " عبر تطبيق " صحتي " وذلك لمن تلقى جرعتين من اللقاح ، مع استمرار الإجراءات الإحترازية .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
عن نفسي ما اتمناه للاهلي ابدا ولو ما يبقى مدرب بهالكون غيره.
بوفهد
كان يشكك في نتائج الانتخابات الحين يبي الخراج بنفسه من الملاحقة القانونية.
Ksa
يالله منظر جميل وربي أن عيوني دمعت😭😭
Kkk
لاتوقعون معه ناصر الدوسري افضل منه بس عطوه فرصه
الراقي الملكي قلعة الكؤس
لا لا لا مع احترامي للشامخ الاهلي ماهو بحاجه للاعبين رجيع يكفي الفتيل والمجحد ونوح وخبراني والعبسي الله يشفيه وعبدالفتاح سابقاً الاهلي هومن يخرج اللاعبين المميزين

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