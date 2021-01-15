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بالفيديو.. رئيس "كابسارك": أعطي المملكة "5 نجوم" لإدارتها أزمة كورونا

Time منذ 11 دقيقة
Views 1235
بالفيديو.. رئيس "كابسارك": أعطي المملكة "5 نجوم" لإدارتها أزمة كورونا

الرياض (صدى):
روى رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، "آدم سيمنسكي" عن تجربته وزوجته في الحصول على لقاح كورونا.

ووصف "سيمنسكي" في مقطع فيديو أنتجه مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، تعامل المملكة مع جائحة كورونا بـ"المميز"، مانحاً في هذا الصدد المملكة (5 نجوم) لإدارتها أزمة كورونا.

وقال : "استخدمت أنا وزوجتي تطبيق "صحتي" للتسجيل والحصول على اللقاح، وكانت العملية سلسلة جداً، وعمل التطبيق بشكل مثالي، فأتيح لنا فوراً تسجيل المواعيد، وكان ذلك يوم الأحد، حيث حجزت "لوري" موعدها يوم الثلاثاء، وحجزت موعدي يوم الخميس.

وأضاف : "كانت التعليمات حول كيفية المتابعة ممتازة، وأعتبر الطريقة التي تعاملت بها المملكة مع أزمة فيروس كورونا جيدة فعلاً، مقارنة مع عديد من البلدان الأخرى".

وتابع: "في واشنطن مثلاً، اضطر البعض اإلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على موعد، وانتظروا في مكتب الطبيب لتلقي الجرعة! كل هذا منحني بالفعل درجة عالية من الثقة في كيفية تعامل السعودية مع فيروس كورونا، وأعطيها خمس نجوم من أصل خمس، ذلك هو تقييمي".

واستكمل : "أنا سعيد بوجودي هنا، وحصلت على الجرعة الأولى، وكانت التجربة رائعة للغاية، وأتطلع إلى العودة والحصول على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع".

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أحدث التعليقات

عبدالله
ايش فيه يتكلم كأنها عزبه خاصه له.
مجنون العميد
لك الله يا اتحاد
عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
يعقب
عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
يعقب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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