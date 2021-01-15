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سفارة المملكة في واشنطن لـ المواطنين : ابتعدوا عن أماكن التظاهرات

Time منذ ساعة
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سفارة المملكة في واشنطن لـ المواطنين : ابتعدوا عن أماكن التظاهرات

الرياض (صدى):
نبهت سفارة المملكة في واشنطن المواطنين، اليوم الجمعة، بالابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، مشيرة إلى أن السفارة تستأنف عملها يوم الخميس القادم.

وقالت سفارة المملكة: "تهيب السفارة بالمواطنين المتواجدين في منطقة العاصمة واشنطن وضواحيها الابتعاد عن اماكن التجمعات والتظاهرات، وتجنب الحضور لمنطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة الا في حالة الضرورة القصوى واتباع تعليمات السلطات المحلية".

 

‏واضافت السفارة أنها ستكون مغلقة بدءا من الاثنين ١٨ الى الأربعاء ٢٠ يناير، ويستأنف العمل يوم الخميس ٢١ يناير ٢٠٢١، لافتا إلى أنه في حالة الطوارئ الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
عن نفسي ما اتمناه للاهلي ابدا ولو ما يبقى مدرب بهالكون غيره.
بوفهد
كان يشكك في نتائج الانتخابات الحين يبي الخراج بنفسه من الملاحقة القانونية.
Ksa
يالله منظر جميل وربي أن عيوني دمعت😭😭
Kkk
لاتوقعون معه ناصر الدوسري افضل منه بس عطوه فرصه
الراقي الملكي قلعة الكؤس
لا لا لا مع احترامي للشامخ الاهلي ماهو بحاجه للاعبين رجيع يكفي الفتيل والمجحد ونوح وخبراني والعبسي الله يشفيه وعبدالفتاح سابقاً الاهلي هومن يخرج اللاعبين المميزين

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