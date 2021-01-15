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بالفيديو والصور..الإطاحة بـ94 متهم حاولوا تهريب مخدرات في 4 مناطق بالمملكة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1470
بالفيديو والصور..الإطاحة بـ94 متهم حاولوا تهريب مخدرات في 4 مناطق بالمملكة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة المستمرة لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكن حرس الحدود - بفضل الله وتوفيقه - من إحباط محاولات تهريب لـ (974) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، و (37.537) طنًا من مادة القات المخدر في منطقة جازان، و(265) كيلوجرام من مادة القات المخدر في منطقة عسير، و(88) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و(12912) قرص أمفيتامين في منطقة تبوك.

وأوضح المقدم القريني، أنه تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم (94) متهماً، منهم (75) في منطقة جازان، و(13) في منطقة عسير، و(6) متهمين في منطقة نجران، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود مستمرون، بعون الله وتوفيقه، وبكل عزيمة واقتدار وعزم وحزم في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.

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أحدث التعليقات

عبدالله
ايش فيه يتكلم كأنها عزبه خاصه له.
مجنون العميد
لك الله يا اتحاد
عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
يعقب
عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
يعقب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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