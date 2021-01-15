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"المرور" : 8 محظورات يجب تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطريق

Time منذ 51 دقيقة
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"المرور" : 8 محظورات يجب تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطريق

الرياض (صدى):
حددت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة المحظورات التي يجب على قائد المركبة تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق .

وأكد " المرور " أن هذه التجاوزات إذا كانت لرؤية في الطريق غير واضحة ، أو إذا كان اتجاه المرور في الإتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان ، أو إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أمامها .

كما أكدت أنه من بين المحظورات إجراء التجاوز في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة ، وكذلك إذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعلاً في تجاوز مركبته ، وفي مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة بينها .

كما تشمل التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدة وعلى الجسور وأماكن عبور المشاه ، وكذلك إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر من المركبة التي تريد إجراء التجاوز .

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أحدث التعليقات

عبدالله
ايش فيه يتكلم كأنها عزبه خاصه له.
مجنون العميد
لك الله يا اتحاد
عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
يعقب
عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
يعقب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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