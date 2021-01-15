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بالفيديو.. تحذيرات من موجة شديدة البرودة بالتزامن مع بداية " الشبط "

Time منذ ساعة
Views 1713
بالفيديو.. تحذيرات من موجة شديدة البرودة بالتزامن مع بداية " الشبط "

الرياض (صدى):
شهدت بعض مناطق المملكة اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة بالتزامن مع بدء موسم " الشبط " .

وأكد المختص في الطقس " عقيل العقيل " أن موسم الشبط يبلغ عدد أيامه 26 يوم ويتميز بالأمطار ، حيث هطلت اليوم أمطار غزيرة على جدة خاصةً الأجزاء الشمالية مع درجة حرارة منخفضة ، وفقاً لـ"الإخبارية " .

وأشار " العقيل " إلى استمرار فرص هطول الأمطار في منطقة مكة المكرمة في جدة وكلما اتجهنا للشمال وكذلك شرق مكة المكرمة ، وغرب منطقة الرياض في الدوادمي .

وأكد " العقيل " استمرار الأمطار على الأحياء الشمالية في منطقة الرياض ،وكلما اتجهنا شمال شرق المملكة زاد احتمال هطول الأمطار .

وحذر " العقيل " من موجة باردة يوم الأربعاء المقبل مع رياح نشطة قد تتحول لعواصف ترابية وسيصدر تقرير خاص بذلك من المركز الوطني للأرصاد .

وأشار إلى أنه من المتوقع الليلة انخفاض درجة الحرارة على شمال وشمال غرب المملكة ، ووسط وشرق .

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أحدث التعليقات

عبدالله
ايش فيه يتكلم كأنها عزبه خاصه له.
مجنون العميد
لك الله يا اتحاد
عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
يعقب
عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
يعقب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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