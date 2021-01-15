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"مكافحة الفساد" تعلن عن مكافآت مادية ومعنوية للمبلغين عن تجاوزات

Time منذ ساعة
Views 1796
"مكافحة الفساد" تعلن عن مكافآت مادية ومعنوية للمبلغين عن تجاوزات

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن مكافآت مادية ومعنوية لمن يساهم في الكشف عن حالات فساد؛ وذلك بعد استفسار أحد المواطنين، حول مكافآت الإبلاغ عن متورطين في أعمال تلاعب.

وقالت " تمنح الهيئة مكافآت مادية ومعنوية لمن يؤدي اجتهادهم إلى اكتشاف حالات فساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة وفقًا لقواعد منح المكافآت التشجيعية للمبلغين عن حالات الفساد”.

وأضافت: “يتم التعامل مع المعلومات التي يقدمها المُبلِّغ بسرية تامة، ولا يتضرر المُبلِّغ. وتعمل نزاهة على حمايته، على أن يلتزم هو بالسرية إزاء بلاغه”.

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أحدث التعليقات

عبدالله
ايش فيه يتكلم كأنها عزبه خاصه له.
مجنون العميد
لك الله يا اتحاد
عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
يعقب
عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
يعقب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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