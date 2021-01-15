مدرب ضمك المُقال يثير الشكوك حول تدريب النصر

نواف السالم (صدى):
أثار المدرب الجزائري نور الدين بن زكري الشكوك حول توليه تدريب النصر أو الأهلي بعد رحيله عن نادي ضمك قبل أيام .
وقال بن زكري في تصريحات تليفزيونية : ستفتقدوني أسابيع قليلة فقط، في المملكة العربية السعودية، قبل العودة من جديد .
وأضاف أنه سيظل في دوري المحترفين وأنه تحمل مسؤولية " ضمك " في ظروف صعبة وحافظ على بقاء الفريق في مستوى جيد .
وتسببت تصريحات " بن زكري " في جدل حول إمكانية توليه تدريب النصر أو الشياب أيضا حيث يبحث الناديان عن مدرب جديد ، كما تردد أن الأهلي يعتزم إقالة فلادان ميلويفيتش .