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مدرب ضمك المُقال يثير الشكوك حول تدريب النصر

Time منذ 19 دقيقة
Views 1659
مدرب ضمك المُقال يثير الشكوك حول تدريب النصر

نواف السالم (صدى):
أثار المدرب الجزائري نور الدين بن زكري الشكوك حول توليه تدريب النصر أو الأهلي بعد رحيله عن نادي ضمك قبل أيام .

وقال بن زكري في تصريحات تليفزيونية : ستفتقدوني أسابيع قليلة فقط، في المملكة العربية السعودية، قبل العودة من جديد .

وأضاف أنه سيظل في دوري المحترفين وأنه تحمل مسؤولية " ضمك " في ظروف صعبة وحافظ على بقاء الفريق في مستوى جيد .

وتسببت تصريحات " بن زكري " في جدل حول إمكانية توليه تدريب النصر أو الشياب أيضا حيث يبحث الناديان عن مدرب جديد ، كما تردد أن الأهلي يعتزم إقالة فلادان ميلويفيتش .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
درجات الثقل المغناطيسية هي مجموع الوحدات الثقالية الفراغية التي تمثل بدرجات ثبات تمثيل وحدات العناصر
؟؟
رحمك الله ياابو متعب رحمه واسعه رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه
د محمد ماجد بخش
درجة الكتلة في الفراغ هي درجة مغناطيسية بامتياز وعلى الجامعات تصحيح الأوضاع بحكمة وإلا فإن الفهم الصحيح سيظل في القاع وتبقى البهرجة الأكاديمية في كلمة برفيسور حاضرة وحاضنة يامتياز عالي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين .. .. ارشادات طيبه ..
د محمد ماجد بخش
تم اكتشاف سر العلاقة بين المجموع الذري والمجموع النووي الذري الذي يمثل المجموع الثقالي الذري النووي أو الذري وهما يمثلان المجموع المغناطيسي على مستويين هما وحدة الذرة ووحدة العنصر أي مجموع وحدات العنصر الممثلة بمجموع وحدات العناصر أو لمجموع وحدات العناصر كذلك مجموع وحدات العناصر الممثلة بمجموع ذرات أو وحدات العنصر العددية الممثلة لدرجة ثقل الذرة بدلالة مجموع الفراغ العددي المحوري الممثل للمركز الثقالي النووي أو الذري وفق التمثيلين لوحدة العنصر أو وحدة العنصر الممثل

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