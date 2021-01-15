بالفيديو.. "المطلق" يوضح متى تكون الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم الخصومة بين الأقارب وما إذا كانت تعتبر قطيعة رحم .
وقال " المطلق " في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة " السعودية " أن الخصومة نوعان ، خصومة بأدب ، وخصومة بعدم الأدب .
وأشار أن النوع الأول الذي لا يكون فيه سب أو أذى ويكون بلا ظلم وهدفه العدل كأن يختصم قريبان أمام المحكمة دون إساءة أحدهما للآخر بهديد التوصل للحق .
أما النوع الآخر والذي يكون فيه أذى وظلم فهو يعد قطيعة رحم ويكون من أبواب الشيطان ، ويقود الإنسان للوصف المرفوض في الآية القرآنية الكريمة بقوله تعالى : " وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ " .