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بالفيديو.. "المطلق" يوضح متى تكون الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم

Time منذ 54 دقيقة
Views 1736
بالفيديو.. "المطلق" يوضح متى تكون الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم الخصومة بين الأقارب وما إذا كانت تعتبر قطيعة رحم .

وقال " المطلق " في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة " السعودية " أن الخصومة نوعان ، خصومة بأدب ، وخصومة بعدم الأدب .

وأشار أن النوع الأول الذي لا يكون فيه سب أو أذى ويكون بلا ظلم وهدفه العدل كأن يختصم قريبان أمام المحكمة دون إساءة أحدهما للآخر بهديد التوصل للحق .

أما النوع الآخر والذي يكون فيه أذى وظلم فهو يعد قطيعة رحم ويكون من أبواب الشيطان ، ويقود الإنسان للوصف المرفوض في الآية القرآنية الكريمة بقوله تعالى : " وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ " .

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أحدث التعليقات

شرحبيل
على اي اساس ياخذ ١٠٠ ريال وعلى أي أساس ياخذ ٥٠٠٠ ريال..... هل هناك حسبه معينه عشان اعرف الموثق كم يستحق مبلغ للاقرار المراد الحصول عليه...... الموثق ياخذ ٥٠٠ ريال للافراغ في العقار بس ليش ياخذ ٥٠٠ كثيره وعلى أي أساس ياخذ ٥٠٠؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
الغامدي جدة
وين الصدمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وليد 6226
الله يعين

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