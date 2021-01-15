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"هواوي" تتجه لافتتاح أكبر متجر لها في الرياض

Time منذ ساعة
Views 1612
"هواوي" تتجه لافتتاح أكبر متجر لها في الرياض

وكالات (صدى):
كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، عن توقيع اتفاقية بين شركة هواوي وشركة " كادن للاستثمار" لافتتاح أكبر متجر لهواوي خارج الصين؛ في مدينة الرياض.

وأشار الفالح إلى أن هذا الاتفاق هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يهدف إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وقّعت في ديسمبر الماضي، 3 مذكرات تفاهم مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين وهم: أريكسون، ونوكيا، وهواوي بهدف دعم وتعزيز خطط الهيئة.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
على اي اساس ياخذ ١٠٠ ريال وعلى أي أساس ياخذ ٥٠٠٠ ريال..... هل هناك حسبه معينه عشان اعرف الموثق كم يستحق مبلغ للاقرار المراد الحصول عليه...... الموثق ياخذ ٥٠٠ ريال للافراغ في العقار بس ليش ياخذ ٥٠٠ كثيره وعلى أي أساس ياخذ ٥٠٠؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
الغامدي جدة
وين الصدمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وليد 6226
الله يعين

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