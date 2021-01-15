"هواوي" تتجه لافتتاح أكبر متجر لها في الرياض

وكالات (صدى):
كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، عن توقيع اتفاقية بين شركة هواوي وشركة " كادن للاستثمار" لافتتاح أكبر متجر لهواوي خارج الصين؛ في مدينة الرياض.
وأشار الفالح إلى أن هذا الاتفاق هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يهدف إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وقّعت في ديسمبر الماضي، 3 مذكرات تفاهم مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين وهم: أريكسون، ونوكيا، وهواوي بهدف دعم وتعزيز خطط الهيئة.