انخفاض أسعار الذهب محلياً وتوقعات بزيادة حركة الشراء الفترة المقبلة

الرياض (صدى):
تشهد أسعار الذهب محلياً تراجع ملحوظ خلال الفترة الحالية مع تذبذب السعر العالمي بسبب الإضطرابات السياسية وأحداث ما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن .
وأكد تجار في سوق المشغولات الذهبية أنه من الصعب توقع سعر الذهب خلال الأيام القادمة لأن سعر الذهب محلياً مرتبط بالبورصات العالمية .
وأرجع التجار تراجع السعر المحلي في المملكة إلى تراجع الإقبال على شراء المعدن النفيس ، متوقعين زيادة حركة الشراء مع قرب نهاية الوباء تماماً وتلقي غالبية المواطنين والمقيمين اللقاح .
وسجلت أسعار الذهب عيار 21 سعر 195.06 ريال للجرام ، وعيار 18 سعر 167.1 ريال للجرام ، أما الجرام عيار 14 فبلغ 130.04 ريال ، وسجل الجرام عيار 12 11.6 ريال ، فيما سجل الجنيه الذهب " 8 جرام عيار 21 " حوالي 1560 ريال .