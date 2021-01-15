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انخفاض أسعار الذهب محلياً وتوقعات بزيادة حركة الشراء الفترة المقبلة

Time منذ ساعتين
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انخفاض أسعار الذهب محلياً وتوقعات بزيادة حركة الشراء الفترة المقبلة

الرياض (صدى):
تشهد أسعار الذهب محلياً تراجع ملحوظ خلال الفترة الحالية مع تذبذب السعر العالمي بسبب الإضطرابات السياسية وأحداث ما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن .

وأكد تجار في سوق المشغولات الذهبية أنه من الصعب توقع سعر الذهب خلال الأيام القادمة لأن سعر الذهب محلياً مرتبط بالبورصات العالمية .

وأرجع التجار تراجع السعر المحلي في المملكة إلى تراجع الإقبال على شراء المعدن النفيس ، متوقعين زيادة حركة الشراء مع قرب نهاية الوباء تماماً وتلقي غالبية المواطنين والمقيمين اللقاح .

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 سعر 195.06 ريال للجرام ، وعيار 18 سعر 167.1 ريال للجرام ، أما الجرام عيار 14 فبلغ 130.04 ريال ، وسجل الجرام عيار 12 11.6 ريال ، فيما سجل الجنيه الذهب " 8 جرام عيار 21 " حوالي 1560 ريال .

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أحدث التعليقات

شرحبيل
على اي اساس ياخذ ١٠٠ ريال وعلى أي أساس ياخذ ٥٠٠٠ ريال..... هل هناك حسبه معينه عشان اعرف الموثق كم يستحق مبلغ للاقرار المراد الحصول عليه...... الموثق ياخذ ٥٠٠ ريال للافراغ في العقار بس ليش ياخذ ٥٠٠ كثيره وعلى أي أساس ياخذ ٥٠٠؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
الغامدي جدة
وين الصدمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وليد 6226
الله يعين

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