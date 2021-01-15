بالفيديو..إلزام البنوك وشركات التأمين بتوفير «رقم مجاني» لتلقي الشكاوى

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي،عن إلزام البنوك وشركات التأمين بإتاحة قنوات تواصل مجانية مع العملاء، لتلقي الشكاوى.
وقال مدير إدارة العملاء بالبنك المركزي السعودي، محمد الرشيد، لبرنامج «يا هلا» : إن توفير هذه الخدمة يأتي من منطلق حرص البنك المركزي على تعزيز مفهوم خدمة العملاء وتحقيق مبدأ الخدمة العادلة.
وأضاف الرشيد، أنه تم إلزام البنوك وشركات التأمين بتوفير قنوات متعددة لخدمة العملاء ومن هذه القنوات خدمة الرقم المجاني حتى لو كان اتصال العميل من هاتف جوال دون تكلفة على المتصل.
وأشار إلى أن البنوك أو شركات التأمين لم تعترض على توجيه البنك المركزي بتوفير أرقام مجانية للعملاء.