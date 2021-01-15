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بالفيديو..إلزام البنوك وشركات التأمين بتوفير «رقم مجاني» لتلقي الشكاوى

Time منذ ساعة
Views 1649
بالفيديو..إلزام البنوك وشركات التأمين بتوفير «رقم مجاني» لتلقي الشكاوى

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي،عن إلزام البنوك وشركات التأمين بإتاحة قنوات تواصل مجانية مع العملاء، لتلقي الشكاوى.

وقال مدير إدارة العملاء بالبنك المركزي السعودي، محمد الرشيد، لبرنامج «يا هلا» : إن توفير هذه الخدمة يأتي من منطلق حرص البنك المركزي على تعزيز مفهوم خدمة العملاء وتحقيق مبدأ الخدمة العادلة.

وأضاف الرشيد، أنه تم إلزام البنوك وشركات التأمين بتوفير قنوات متعددة لخدمة العملاء ومن هذه القنوات خدمة الرقم المجاني حتى لو كان اتصال العميل من هاتف جوال دون تكلفة على المتصل.

وأشار إلى أن البنوك أو شركات التأمين لم تعترض على توجيه البنك المركزي بتوفير أرقام مجانية للعملاء.

 

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أحدث التعليقات

شرحبيل
على اي اساس ياخذ ١٠٠ ريال وعلى أي أساس ياخذ ٥٠٠٠ ريال..... هل هناك حسبه معينه عشان اعرف الموثق كم يستحق مبلغ للاقرار المراد الحصول عليه...... الموثق ياخذ ٥٠٠ ريال للافراغ في العقار بس ليش ياخذ ٥٠٠ كثيره وعلى أي أساس ياخذ ٥٠٠؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
الغامدي جدة
وين الصدمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وليد 6226
الله يعين

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