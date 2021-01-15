وظائف شاغرة بالهيئة العامة للطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للطيران المدني باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين ، للعمل بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مدير التميز والجودة للمشاريع : بكالوريوس أو ماجيستير " الهندسة الصناعية ،أو هندسة الجودة ، أو إدارة الأعمال " ، أو ما يعادلهم ، خبرة 7 سنوات .
2- مدير عام الشؤون الهندسية : بكالوريوس أو ماجيستير " هندسة مدنية ، أو هندسة معمارية " ، خبرة 10 سنوات .
ويُشترط في الوظيفتين إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس .
وأكدت إدارة الهيئة على توفر مزايا ، كرواتب تنافسية ، وبدل سكن 3 رواتب سنوياً ، وبدل نقل ، ومكافأة شهر رمضان ، ومكافآت أخرى ، مع تأمين طبي للموظف وعائلته، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر .
ويمكن التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 27 / يناير / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .