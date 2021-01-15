الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للطيران المدني

Time منذ ساعة
Views 1682
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للطيران المدني باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين ، للعمل بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مدير التميز والجودة للمشاريع : بكالوريوس أو ماجيستير " الهندسة الصناعية ،أو هندسة الجودة ، أو إدارة الأعمال " ، أو ما يعادلهم ، خبرة 7 سنوات .

2- مدير عام الشؤون الهندسية : بكالوريوس أو ماجيستير " هندسة مدنية ، أو هندسة معمارية " ، خبرة 10 سنوات .

ويُشترط في الوظيفتين إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس .

وأكدت إدارة الهيئة على توفر مزايا ، كرواتب تنافسية ، وبدل سكن 3 رواتب سنوياً ، وبدل نقل ، ومكافأة شهر رمضان ، ومكافآت أخرى ، مع تأمين طبي للموظف وعائلته، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر .

ويمكن التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 27 / يناير / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

شرحبيل
على اي اساس ياخذ ١٠٠ ريال وعلى أي أساس ياخذ ٥٠٠٠ ريال..... هل هناك حسبه معينه عشان اعرف الموثق كم يستحق مبلغ للاقرار المراد الحصول عليه...... الموثق ياخذ ٥٠٠ ريال للافراغ في العقار بس ليش ياخذ ٥٠٠ كثيره وعلى أي أساس ياخذ ٥٠٠؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
الغامدي جدة
وين الصدمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وليد 6226
الله يعين

أخر الأخبار

بالفيديو.. معجزة طفل مصاب بالتوحد ولا يجيد الكلام يتلو القرآن الكريم بصوت عذب
بالفيديو.. معجزة طفل مصاب بالتوحد ولا يجيد الكلام يتلو القرآن الكريم بصوت عذب
Time منذ 8 دقائق Views 1101
بالفيديو.. ريم النجم تكشف تفاصيل تعرضها للابتزاز : "فيديو خادش للحياء"
بالفيديو.. ريم النجم تكشف تفاصيل تعرضها للابتزاز : "فيديو خادش للحياء"
Time منذ 13 دقيقة Views 245
ذكرى استرداد الملك عبد العزيز الرياض قبل 119 عاماً
ذكرى استرداد الملك عبد العزيز الرياض قبل 119 عاماً
Time منذ 18 دقيقة Views 1296
حالات لمرضى الربو تتطلب مراجعة «الطوارئ» أثناء الأمطار
حالات لمرضى الربو تتطلب مراجعة «الطوارئ» أثناء الأمطار
Time منذ 24 دقيقة Views 1228
وفاة سائق فرنسي إثر حادث في "رالي داركار" 2021
وفاة سائق فرنسي إثر حادث في "رالي داركار" 2021
Time منذ 28 دقيقة Views 1533
سفارة المملكة في باريس تنبه بإجراءات جديدة للراغبين في السفر إلى فرنسا
سفارة المملكة في باريس تنبه بإجراءات جديدة للراغبين في السفر إلى فرنسا
Time منذ 34 دقيقة Views 1429
وظائف شاغرة بمختبرات البرج الطبية
وظائف شاغرة بمختبرات البرج الطبية
Time منذ 48 دقيقة Views 1437
بالفيديو.. "المطلق" يوضح متى تكون الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم
بالفيديو.. "المطلق" يوضح متى تكون الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم
Time منذ 54 دقيقة Views 1719
"هواوي" تتجه لافتتاح أكبر متجر لها في الرياض
"هواوي" تتجه لافتتاح أكبر متجر لها في الرياض
Time منذ ساعة Views 1611
الخدمات الأرضية تعلن عن وظيفة شاغرة
الخدمات الأرضية تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ ساعة Views 1575