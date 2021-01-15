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بالفيديو.. "الغذاء والدواء" تكشف المواد المضافة على الأغذية وحقيقة استخداماتها

Time منذ 27 دقيقة
Views 1430
بالفيديو.. "الغذاء والدواء" تكشف المواد المضافة على الأغذية وحقيقة استخداماتها

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الغذاء والدواء طبيعة المواد المضافة في الأغذية وأوجه استخدامها .

وأكدت في مقطع فيديو أن بعض المواد تضاف للطعام لأغراض معينه ، كتحسين الطعم أو إضفاء اللون أو كمواد تحلية ، أو الحفاظ عليها من التلف وبالتالي زيادة القيمة الغذائية .

وأشارت إلى أنه لا يُسمح بإستخدام المواد المضافة إلا أن بعد أن يتم تقييم سلامتها من الخبراء على المستوى الوطني والدولي .

ويمكن التعرف على المادة المضافة من كتابتها على العبوة لأنه يجب ذكر اسمها و الرمز الدولي لها ووظيفتها ، وأصبح لها أكواد معينة بسبب كثرتها وتعقيد اسمها وجميعها مكتوبة على العبوات .

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
للأسف محمد فودة انتهت صلاحيته كجكم .. احيانا قراراته غير مطابقة لقرارات الفيفا المحدثة . وعنده ضعف نظر ولا يعطي للأخرين فرصة لتوضيح الحالة ..!! وله أخطاء لا تنتهي عندما كان يحًكم في الدوري السعودي قبل عقود من الزمن ...وتصرفاته تدل انه غير متمكن وكثير التبرير رغم وضوح الحالة للجميع !!
عالمي من فوق خشمك ياطاقيه
لو سمحت لا تغلط ع رابع العالم من فوز وهزيمه والانديه المشاركه ٤ انديه ازعجونا ههههههههههه يامساكين
واضح*** وصريح***
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف,,

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