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المقابل المالي لخدمات التوثيق وفقاً للنظام الجديد

Time منذ ساعة
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المقابل المالي لخدمات التوثيق وفقاً للنظام الجديد

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عدلية اليوم الجمعة عن المقابل المالي لخدمات التوثيق وفق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التوثيق التي بدأ العمل بها منذ أمس بعد موافقة مجلس الوزراء .

ويبلغ الحد الأدني للمقابل المالي لكل من " الوكالات ، والإقرارات ، والرهون " 100 ريال ، بينما يبلغ الحد الأعلى 4000 ريال .

أما المقابل المالي لـ"الإفراغات العقارية ، وعقود النكاح ، والعقود " فيبلغ الحد الأدنى له 100 ريال ، والحد الأعلى 5000 ريال .

الجدير بالذكر أن نظام التوثيق الجديد سيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة ، ويدعم " العدالة الوقائية " .

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
للأسف محمد فودة انتهت صلاحيته كجكم .. احيانا قراراته غير مطابقة لقرارات الفيفا المحدثة . وعنده ضعف نظر ولا يعطي للأخرين فرصة لتوضيح الحالة ..!! وله أخطاء لا تنتهي عندما كان يحًكم في الدوري السعودي قبل عقود من الزمن ...وتصرفاته تدل انه غير متمكن وكثير التبرير رغم وضوح الحالة للجميع !!
عالمي من فوق خشمك ياطاقيه
لو سمحت لا تغلط ع رابع العالم من فوز وهزيمه والانديه المشاركه ٤ انديه ازعجونا ههههههههههه يامساكين
واضح*** وصريح***
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف,,

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