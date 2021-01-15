الأعداد السابقة للصحيفة

"الهيئة الملكية للجبيل" تُجهز البنية التحتية لاستقطاب 3 شركات لصناعة السيارات

Time منذ ساعة
Views 1727
"الهيئة الملكية للجبيل" تُجهز البنية التحتية لاستقطاب 3 شركات لصناعة السيارات

علي القحطاني (صدى):
كشف مدير تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل،"محمد الزهراني"، أن الهيئة بدأت في تجهيز البنية التحتية لاستقطاب 3 شركات عالمية لصناعة السيارات.

وقال الزهراني خلال حديثه لقناة "العربية"، إن ذلك يأتي بالتعاون مع شركة سانغ يونغ الكورية من خلال مركز تجميع السيارات، موضحًا أن التصاميم الهندسية وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأشار إلى أن الدراسة التي قامت بها الهيئة تستهدف ما يقارب 40 مليار ريال كاستقطاب لاستثمارات مباشرة في مجال صناعة السيارات بحلول 2040.

واضاف أن قطاع السيارات سيساهم بـ 80 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر 27 ألف وظيفة مباشرة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ناقد رياضي
للأسف محمد فودة انتهت صلاحيته كجكم .. احيانا قراراته غير مطابقة لقرارات الفيفا المحدثة . وعنده ضعف نظر ولا يعطي للأخرين فرصة لتوضيح الحالة ..!! وله أخطاء لا تنتهي عندما كان يحًكم في الدوري السعودي قبل عقود من الزمن ...وتصرفاته تدل انه غير متمكن وكثير التبرير رغم وضوح الحالة للجميع !!
عالمي من فوق خشمك ياطاقيه
لو سمحت لا تغلط ع رابع العالم من فوز وهزيمه والانديه المشاركه ٤ انديه ازعجونا ههههههههههه يامساكين
واضح*** وصريح***
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف,,

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الغذاء والدواء" تكشف المواد المضافة على الأغذية وحقيقة استخداماتها
بالفيديو.. "الغذاء والدواء" تكشف المواد المضافة على الأغذية وحقيقة استخداماتها
Time منذ 27 دقيقة Views 1411
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة
Time منذ 32 دقيقة Views 1438
إغلاق صالة الفرسان للرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز
إغلاق صالة الفرسان للرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز
Time منذ 37 دقيقة Views 1637
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 47 دقيقة Views 1510
الخارجية الأمريكية تضع حركة "حسم" على قائمة الإرهاب العالمي
الخارجية الأمريكية تضع حركة "حسم" على قائمة الإرهاب العالمي
Time منذ 57 دقيقة Views 1712
المقابل المالي لخدمات التوثيق وفقاً للنظام الجديد
المقابل المالي لخدمات التوثيق وفقاً للنظام الجديد
Time منذ ساعة Views 2154
تفاصيل مثيرة لواقعة "الفتاة المسحورة " وكيف استخرجت سحرها بحضور الجن !
تفاصيل مثيرة لواقعة "الفتاة المسحورة " وكيف استخرجت سحرها بحضور الجن !
Time منذ ساعة Views 979
بالفيديو.. فريق بحثي يتواصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لـ "كورونا"
بالفيديو.. فريق بحثي يتواصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لـ "كورونا"
Time منذ ساعة Views 2003
فتاة في دعوى خلع: صدفة كشفت علاقة زوجي المحرمة بشقيقتي !
فتاة في دعوى خلع: صدفة كشفت علاقة زوجي المحرمة بشقيقتي !
Time منذ ساعة Views 935
"الهيئة الملكية للجبيل" تُجهز البنية التحتية لاستقطاب 3 شركات لصناعة السيارات
"الهيئة الملكية للجبيل" تُجهز البنية التحتية لاستقطاب 3 شركات لصناعة السيارات
Time منذ ساعة Views 1727