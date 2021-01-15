"الهيئة الملكية للجبيل" تُجهز البنية التحتية لاستقطاب 3 شركات لصناعة السيارات

علي القحطاني (صدى):
كشف مدير تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل،"محمد الزهراني"، أن الهيئة بدأت في تجهيز البنية التحتية لاستقطاب 3 شركات عالمية لصناعة السيارات.
وقال الزهراني خلال حديثه لقناة "العربية"، إن ذلك يأتي بالتعاون مع شركة سانغ يونغ الكورية من خلال مركز تجميع السيارات، موضحًا أن التصاميم الهندسية وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وأشار إلى أن الدراسة التي قامت بها الهيئة تستهدف ما يقارب 40 مليار ريال كاستقطاب لاستثمارات مباشرة في مجال صناعة السيارات بحلول 2040.
واضاف أن قطاع السيارات سيساهم بـ 80 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر 27 ألف وظيفة مباشرة.