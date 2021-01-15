الأهلي يستعين بـ«المسيليم» في مواجهة الهلال

ماجد محمد (صدى):
أعلن الصربي فلادان مدرب الأهلي، عن قراره بالاستعانة بالحارس ياسر المسيليم وذلك في المواجهة التي ستجمع فريقه بالهلال مساء اليوم في قمة منافسات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.
وجاء ذلك بعد قرار الإيقاف الذي تعرض له حارس الفريق محمد العويس من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي والمتضمن مباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بقرار غير قابل للاستئناف، إثر الملاسنة الكلامية التي حدثت بين اللاعب وأحد منسوبي نادي القادسية عقب المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الماضية.
ورصدت إدارة الأهلي مكافأة مجزية للاعبين في حال تجاوزهم منافسهم الليلة والاقتراب من صدارة الترتيب في إطار التحفيز النفسي والمعنوي التي عملت عليه خلال الأيام الماضية.
ويحتل الفريق المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن منافسه الهلال.