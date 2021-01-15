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الأهلي يستعين بـ«المسيليم» في مواجهة الهلال

Time منذ يومين
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الأهلي يستعين بـ«المسيليم» في مواجهة الهلال

ماجد محمد (صدى):
أعلن الصربي فلادان مدرب الأهلي، عن قراره بالاستعانة بالحارس ياسر المسيليم وذلك في المواجهة التي ستجمع فريقه بالهلال مساء اليوم في قمة منافسات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.

وجاء ذلك بعد قرار الإيقاف الذي تعرض له حارس الفريق محمد العويس من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي والمتضمن مباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بقرار غير قابل للاستئناف، إثر الملاسنة الكلامية التي حدثت بين اللاعب وأحد منسوبي نادي القادسية عقب المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الماضية.

ورصدت إدارة الأهلي مكافأة مجزية للاعبين في حال تجاوزهم منافسهم الليلة والاقتراب من صدارة الترتيب في إطار التحفيز النفسي والمعنوي التي عملت عليه خلال الأيام الماضية.

ويحتل الفريق المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن منافسه الهلال.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
جزاك الله خيرا
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين
ياسر
ههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
لأي كتلة ثقل سابق ثابت وثقل فراغي لاحق ناتج من انخراط وحدة ثبات كتلة المجموع حيث يمثل الثقل الفراغي في الحالتين بمركز ثقل ممثل لمركز الوحدة يمثل لالتقاء الكتل الذرية ووحدتها ودرجة ثباتها المغناطيسية
خالد
اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان لايجعل لهذه النعمة زوال وان يرحمنا برحمته

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