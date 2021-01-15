تأجيل تدريبات حفل تنصيب "بايدن" لمخاوف أمنية

واشنطن (صدى):
قررت السلطات الأمريكية تأجيل تدريبات حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بسبب مخاوف أمنية
وقالت مصادر أمريكية: فريق بايدن أجل تدريبات حفل التنصيب من الأحد إلى الاثنين بسبب تهديدات أمنية
جاء ذلك على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس التي وقت قبل أيام واستمرار حالة الإنقسام الشعبي على التصويت لـ "بايدن " على حساب " ترامب " .
من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس : ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن"، وفقًا لتصريحات أدلى بها في أعلى جلسة إحاطة أمنية لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية .
كما أكد مصدر أمني أنه تم تحديد أكثر من 200 مشتبه بهم في أعمال الشغب في مبنى الكونجرس.