الكشف عن سعر ومميزات هاتف أوبو A93 5G

وكالات (صدى):
كشفت التسريبات الأخيرة، عن مميزات هاتف A93 5G، والذي ستعلن عنه شركة أوبو العالمية، حيث يأتي بثلاثة ألوان، هى الأبيض والأسود والأزرق المتدرج.
كما يأتي هاتف A93 5G س بشاشة مسطحة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS، وبدقة عرض FullHD+، وستحصل الشاشة على معدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية، تحتوي نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بقدة 8 ميجابسكل.
ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل متصلة بوحدتين 2 ميجابكسل من المحتمل أن تستخدم لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل
وسيعمل بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.