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الكشف عن سعر ومميزات هاتف أوبو A93 5G

Time منذ يومين
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الكشف عن سعر ومميزات هاتف أوبو A93 5G

وكالات (صدى):
كشفت التسريبات الأخيرة، عن مميزات هاتف A93 5G، والذي ستعلن عنه شركة أوبو العالمية، حيث يأتي بثلاثة ألوان، هى الأبيض والأسود والأزرق المتدرج.

كما يأتي هاتف A93 5G س بشاشة مسطحة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS، وبدقة عرض FullHD+، وستحصل الشاشة على معدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية، تحتوي نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بقدة 8 ميجابسكل.

ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل متصلة بوحدتين 2 ميجابكسل من المحتمل أن تستخدم لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل

وسيعمل بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
جزاك الله خيرا
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين
ياسر
ههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
لأي كتلة ثقل سابق ثابت وثقل فراغي لاحق ناتج من انخراط وحدة ثبات كتلة المجموع حيث يمثل الثقل الفراغي في الحالتين بمركز ثقل ممثل لمركز الوحدة يمثل لالتقاء الكتل الذرية ووحدتها ودرجة ثباتها المغناطيسية
خالد
اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان لايجعل لهذه النعمة زوال وان يرحمنا برحمته

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