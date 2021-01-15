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شركة إميرسون توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1362
شركة إميرسون توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة إميرسون الدولية "Emerson" ، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: موظف استقبال (للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، وميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكية.

وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يناير 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:هنا

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أحدث التعليقات

الريان
هذا متعمد لانه يبي يقتله وبعدها ينفذ عملية الهروب
اللهو البرى
تلعب الأمور المادية وضيق ذات اليد. دور كبير جدا. ف المشاجرات بين الأزواج وتفعل فعلها المدمر من طلاق وشكاوى ومحاكمات إلى الأمراض والعصبية الزايدة والقتل والانتحار.. والعاقل من سيطر على نفسه وعلم علم اليقين انه لن يرزق بأكثر مما قدره الله له وكتبه. والفقر ليس عيب لكن يبقى السعي والعمل من أجل الرزق شي ظروري ومندوب له.. وفعلها هذا عمل مشين واثم كبير والله المستعان. ولاحول ولا قوة الابالله.
اللهو البرى
تلعب الأمور المادية وضيق ذات اليد. دور كبير جدا. ف المشاجرات بين الأزواج وتفعل فعلها المدمر من طلاق وشكاوى ومحاكمات إلى الأمراض والعصبية الزايدة والقتل والانتحار.. والعاقل من سيطر على نفسه وعلم علم اليقين انه لن يرزق بأكثر مما قدره الله له وكتبه. والفقر ليس عيب لكن يبقى السعي والعمل من أجل الرزق شي ظروري ومندوب له.. وفعلها هذا عمل مشين واثم كبير والله المستعان. ولاحول ولا قوة الابالله.
غييييوووورررر
نسأل الله له المغفرة والرحمة .
غييييوووورررر
نسأل الله له المغفرة والرحمة .

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