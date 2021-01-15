شركة إميرسون توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة إميرسون الدولية "Emerson" ، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: موظف استقبال (للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، وميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكية.
وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يناير 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:هنا