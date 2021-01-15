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رحيل الداعية علي جابر بإندونيسيا متأثرا بفيروس كورونا

Time منذ 51 دقيقة
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رحيل الداعية علي جابر بإندونيسيا متأثرا بفيروس كورونا

جاكرتا (صدى):
رحل الداعية علي جابر، أحد كبار الدعاة في إندونيسيا، عن الحياة اليوم الجمعة، عن عمر 44 عاما متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك 19 يوما من دخوله مستشفى يارسي حيث أثبت الفحص إصابته بفيروس كورونا، وفي الأيام الأولى تدهورت حالته واحتاج لاستخدام أجهزة التنفس الصناعي، لكن الفحص الأخير له خلال وجوده في المستشفى أظهر أن حالته صارت سلبية.

وكان وضعه الصحي قد تحسن في الأيام الأخيرة قبل أن يتدهور منذ الليلة الماضية حتى كانت وفاته، فيما كان قد حصل الداعية "يمني الأصل" على الجنسية الإندونيسية، وهو من مواليد المدينة المنورة في الثالث من فبراير 1976.

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أحدث التعليقات

الريان
هذا متعمد لانه يبي يقتله وبعدها ينفذ عملية الهروب
اللهو البرى
تلعب الأمور المادية وضيق ذات اليد. دور كبير جدا. ف المشاجرات بين الأزواج وتفعل فعلها المدمر من طلاق وشكاوى ومحاكمات إلى الأمراض والعصبية الزايدة والقتل والانتحار.. والعاقل من سيطر على نفسه وعلم علم اليقين انه لن يرزق بأكثر مما قدره الله له وكتبه. والفقر ليس عيب لكن يبقى السعي والعمل من أجل الرزق شي ظروري ومندوب له.. وفعلها هذا عمل مشين واثم كبير والله المستعان. ولاحول ولا قوة الابالله.
اللهو البرى
تلعب الأمور المادية وضيق ذات اليد. دور كبير جدا. ف المشاجرات بين الأزواج وتفعل فعلها المدمر من طلاق وشكاوى ومحاكمات إلى الأمراض والعصبية الزايدة والقتل والانتحار.. والعاقل من سيطر على نفسه وعلم علم اليقين انه لن يرزق بأكثر مما قدره الله له وكتبه. والفقر ليس عيب لكن يبقى السعي والعمل من أجل الرزق شي ظروري ومندوب له.. وفعلها هذا عمل مشين واثم كبير والله المستعان. ولاحول ولا قوة الابالله.
غييييوووورررر
نسأل الله له المغفرة والرحمة .
غييييوووورررر
نسأل الله له المغفرة والرحمة .

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