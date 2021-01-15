رحيل الداعية علي جابر بإندونيسيا متأثرا بفيروس كورونا

جاكرتا (صدى):
رحل الداعية علي جابر، أحد كبار الدعاة في إندونيسيا، عن الحياة اليوم الجمعة، عن عمر 44 عاما متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
ويأتي ذلك 19 يوما من دخوله مستشفى يارسي حيث أثبت الفحص إصابته بفيروس كورونا، وفي الأيام الأولى تدهورت حالته واحتاج لاستخدام أجهزة التنفس الصناعي، لكن الفحص الأخير له خلال وجوده في المستشفى أظهر أن حالته صارت سلبية.
وكان وضعه الصحي قد تحسن في الأيام الأخيرة قبل أن يتدهور منذ الليلة الماضية حتى كانت وفاته، فيما كان قد حصل الداعية "يمني الأصل" على الجنسية الإندونيسية، وهو من مواليد المدينة المنورة في الثالث من فبراير 1976.