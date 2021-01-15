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انتحار فتاة بعد خلافات مع زوجها: هريحك مني

Time منذ 8 دقائق
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انتحار فتاة بعد خلافات مع زوجها: هريحك مني

القاهرة (صدى):
أقدمت فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها، بمصر على الانتحار عن طريق تناولها لشريطين من الأقراص المهدئة، وبعد دقائق من دخولها في مشاجرة مع زوجها حول مصروف البيت وتأخر الزوج في شراء بعض احتياجاتها الشخصية.

ودخلت الزوجة غرفتها في منزل الزوجية، وأغلقت باب غرفتها ثم تناولت كمية كبيرة من الأدوية المهدئة، وقالت لزوجها بصوت عالٍ: «خلاص هموت نفسي عشان ترتاح».

وحاول زوجها فتح باب الغرفة فوجده مغلقًا فاضطر إلى كسره وأسرع إلى نقلها إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي، لكن محاولاته باءت بالفشل وتوفيت بعد دقائق من وصولها إلى المستشفى.

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أحدث التعليقات

.M.
الطلاق من أبغض ماعند الله عزوجل ولايحق لا لزوج ولا لزوجة الافتراق بدون سبب مقنع إذا كان هنالك تقصير من أحد الطرفين فلا يلآم الطرف الآخر بطلب الإنفصال ولكن إذا كان بينهم أطفال فالأجدر أن يحلون مشكلتهم بسرعة أما بين بعضهم أما إذا كانت خطره ففي القضاء العادل الذي وضعته الدولة، ونعم الطلاق سييء عندما يحدث وخاصةً إذا كان بين الزوجين أطفال فهذا سوف ينتج عنه مشاكل مستقبلية للأطفال وهي طبعاً نفسيه وقد تحدث جرائم يرتكبها هؤلاء الأبناء والسبب يعود لأنفصال الابويين.
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
ههههههههههههههه اكيد نوت على الشيف تشربكه معها .. مالقت احد في الشرقيه فذهبت الى الرياض لعلى وعسى تجد من يتزوجها مسيار واخير وجدت الشيف ولكن الشيف ما عنده مليون ريال .. اتصور انها ستقبل براتبه فقط
.M.
وإلي يقودها بعض الأحيان يطلع تقل شيطان😹🤭

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