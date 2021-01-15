انتحار فتاة بعد خلافات مع زوجها: هريحك مني

القاهرة (صدى):
أقدمت فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها، بمصر على الانتحار عن طريق تناولها لشريطين من الأقراص المهدئة، وبعد دقائق من دخولها في مشاجرة مع زوجها حول مصروف البيت وتأخر الزوج في شراء بعض احتياجاتها الشخصية.
ودخلت الزوجة غرفتها في منزل الزوجية، وأغلقت باب غرفتها ثم تناولت كمية كبيرة من الأدوية المهدئة، وقالت لزوجها بصوت عالٍ: «خلاص هموت نفسي عشان ترتاح».
وحاول زوجها فتح باب الغرفة فوجده مغلقًا فاضطر إلى كسره وأسرع إلى نقلها إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي، لكن محاولاته باءت بالفشل وتوفيت بعد دقائق من وصولها إلى المستشفى.