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محمد أبو هداية: إدارة الاتحاد مطالبة بتسجيل موقف رسمي ضد الحكام المشكوك فيهم

Time منذ ساعة
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محمد أبو هداية: إدارة الاتحاد مطالبة بتسجيل موقف رسمي ضد الحكام المشكوك فيهم

نواف السالم (صدى):
طالب الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، اليوم الجمعة، بضرورة التعاقد مع رأس حربة هدف وتسجيل موقف رسمي ضد الحكام المشكوك فيهم من وجهة نظرها.

‏وقال محمد أبو هداية: "أفضل شيء للاتحاديين بدلاُ من ملاحقة (الحكام) يطالبوا إدارة النادي بسرعة التعاقد مع رأس حربة صريح بعد إنهاء ملف الكفاءة المالية، الوقت ينفذ ولن تعيد لهم الهاشتاقات والفضائيات ما أضاعه رعونة سعود ودلاخة المدرب!يكفي الإدارة تسجيل موقف ضد التحكيم عبر بيان رسمي وتذهب للتصحيح!".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "إذا كان الاتحاديين قائمة سوداء من الحكام غير المرغوب فيهم ، فعليها اصدار بيان توضيحي بهم وتسجيل موقف رسمي ضدهم ، وتشد حيلها وتستعين بالسبعة الطواقم المسموح لها للمباريات التي ترى فيها شكوك حول من يكلفون بها .. الإعتماد على الاعلام والهاشتاقات لن تجلب حقوقك طالما أنت صامت (!!)".

وتابع: "مثلما أصدرتم بيان غير إحترافي ولا مسؤول ضد فهد المولد.. أصدروا بيان توضيحي ضد دائرة التحكيم لحفظ حقوق النادي طالما أنتم متيقنين بالظلم والإجحاف والقرارات التحكيمية الخاطئة ضد الفريق! المداخلات مع ابو بدر والمحاليف لاتحفظ لكم أي حق ان كنتم صادقين! الصمت الآن ليس حكمة".

واستطرد:"إدارة الاتحاد مطالبة بسرعة التعاقد مع رأس حربة هداف! وتسجيل موقف رسمي ضد الحكام المشكوك فيهم من وجهة نظرها .. وتستغل الطواقم الأجنبية في اللقاءات الهامة .. شدّوا حيلكم شوي واتحدوا مع اصحاب الميزانيات المفتوحة!شغل ( أقسم بالله يابو بدر ) كل شوي هذا شغل فارغ ومضيعة وقت!".

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أحدث التعليقات

.M.
الطلاق من أبغض ماعند الله عزوجل ولايحق لا لزوج ولا لزوجة الافتراق بدون سبب مقنع إذا كان هنالك تقصير من أحد الطرفين فلا يلآم الطرف الآخر بطلب الإنفصال ولكن إذا كان بينهم أطفال فالأجدر أن يحلون مشكلتهم بسرعة أما بين بعضهم أما إذا كانت خطره ففي القضاء العادل الذي وضعته الدولة، ونعم الطلاق سييء عندما يحدث وخاصةً إذا كان بين الزوجين أطفال فهذا سوف ينتج عنه مشاكل مستقبلية للأطفال وهي طبعاً نفسيه وقد تحدث جرائم يرتكبها هؤلاء الأبناء والسبب يعود لأنفصال الابويين.
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
ههههههههههههههه اكيد نوت على الشيف تشربكه معها .. مالقت احد في الشرقيه فذهبت الى الرياض لعلى وعسى تجد من يتزوجها مسيار واخير وجدت الشيف ولكن الشيف ما عنده مليون ريال .. اتصور انها ستقبل براتبه فقط
.M.
وإلي يقودها بعض الأحيان يطلع تقل شيطان😹🤭

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