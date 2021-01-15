محمد أبو هداية: إدارة الاتحاد مطالبة بتسجيل موقف رسمي ضد الحكام المشكوك فيهم

نواف السالم (صدى):
طالب الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، اليوم الجمعة، بضرورة التعاقد مع رأس حربة هدف وتسجيل موقف رسمي ضد الحكام المشكوك فيهم من وجهة نظرها.
وقال محمد أبو هداية: "أفضل شيء للاتحاديين بدلاُ من ملاحقة (الحكام) يطالبوا إدارة النادي بسرعة التعاقد مع رأس حربة صريح بعد إنهاء ملف الكفاءة المالية، الوقت ينفذ ولن تعيد لهم الهاشتاقات والفضائيات ما أضاعه رعونة سعود ودلاخة المدرب!يكفي الإدارة تسجيل موقف ضد التحكيم عبر بيان رسمي وتذهب للتصحيح!".
وأضاف الإعلامي الرياضي: "إذا كان الاتحاديين قائمة سوداء من الحكام غير المرغوب فيهم ، فعليها اصدار بيان توضيحي بهم وتسجيل موقف رسمي ضدهم ، وتشد حيلها وتستعين بالسبعة الطواقم المسموح لها للمباريات التي ترى فيها شكوك حول من يكلفون بها .. الإعتماد على الاعلام والهاشتاقات لن تجلب حقوقك طالما أنت صامت (!!)".
وتابع: "مثلما أصدرتم بيان غير إحترافي ولا مسؤول ضد فهد المولد.. أصدروا بيان توضيحي ضد دائرة التحكيم لحفظ حقوق النادي طالما أنتم متيقنين بالظلم والإجحاف والقرارات التحكيمية الخاطئة ضد الفريق! المداخلات مع ابو بدر والمحاليف لاتحفظ لكم أي حق ان كنتم صادقين! الصمت الآن ليس حكمة".
واستطرد:"إدارة الاتحاد مطالبة بسرعة التعاقد مع رأس حربة هداف! وتسجيل موقف رسمي ضد الحكام المشكوك فيهم من وجهة نظرها .. وتستغل الطواقم الأجنبية في اللقاءات الهامة .. شدّوا حيلكم شوي واتحدوا مع اصحاب الميزانيات المفتوحة!شغل ( أقسم بالله يابو بدر ) كل شوي هذا شغل فارغ ومضيعة وقت!".