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رانيا يوسف تثير الجدل: لو حبيت هكمل دون زواج

Time منذ 36 دقيقة
Views 518
رانيا يوسف تثير الجدل: لو حبيت هكمل دون زواج

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل مجددًا بحديثها عن الزواج؛ حيث قالت أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى وفي حالت أحبت شخصًا ستكمل قصة الحب دون زواج.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج "ليلة الخميس المذاع على قناة mbc مصر: "لم أحقق نجاحات في زيجاتي السابقة والزواج فكرة ليست ناجحة إلا فى حالة تقبل شخصين لعيوبهم قبل مميزاتهم"، مضيفة: "أنا مش هتجوز تانى أبدا ولو حبيت هكمل قصة الحب بدون زواج لأن الزواج بالنسبة لي كان حياة أسرية وأبناء، وأنا عندي بنتين خلاص، ومش محتاجة أبوظ أي قصة حب بالزواج مرة تانية".

وتابعت الفنانة المصرية:" ضغط الزواج يفسد أي قصة حب ولو كان عندي اختيار إني متجوزش تاني مكنتش اتجوزت، ولكن مجتمعنا العربي هو اللي بيفرض على المرأة الجواز علشان سمعتها"، مستطردة: "أنصح الشباب بعدم الزواج قبل سن 30 لأنه بعد الـ30 الفرد يكون ناضج ويكون على علم بقدرته على تحمل المسؤولية".

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أحدث التعليقات

الريان
اخس يالعبد انت وخشمك يالعباره😂😂😂
الريان
عظم الله أجرهم وجبر مصابهم وغفر لميتهم، اللهم ارحمه ووسع نزله وأكرم مدخله، واجمعنا به في مستقر رحمتك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه لا حول ولا قوه إلّا بالله.
abdul
نسميه " ڤايرس إنفلورونا "
الريان
حرزوك فالحرزات بكره الصبح هههه
الريان
الله يبشركم بالخير ... الطاسه ضايعه ههههههههههههههههههه

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