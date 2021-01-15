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«الصحة العالمية» يكشف حقيقة اندماج فيروس كورونا مع إنفلونزا الطيور

Time منذ ساعة
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«الصحة العالمية» يكشف حقيقة اندماج فيروس كورونا مع إنفلونزا الطيور

جنيف (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، على عدم إمكانية اندماج فيروسي "كورونا" المُستجد وإنفلونزا الطيور مع بعضهما خلال الفترة المقبلة.

وقالت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، أن فيروسات "كورونا" عائلة فيروسية مختلفة عن العائلة الفيروسية المُسببة للإنفلونزا، ولا يمكن أن يحدث اندماج بينهما، ولم يسبق رصد ذلك.

وأشارت إلى أن مسألة مدى إمكانية نقل مُتلقي لقاح "كورونا" الفيروس للآخرين دون ظهور أعراض عليه لا تزال قيد البحث، مشددةً على أن المنظمة أكدت تحسباً لذلك على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامة، بحسب "العربية.نت".

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أحدث التعليقات

الريان
اخس يالعبد انت وخشمك يالعباره😂😂😂
الريان
عظم الله أجرهم وجبر مصابهم وغفر لميتهم، اللهم ارحمه ووسع نزله وأكرم مدخله، واجمعنا به في مستقر رحمتك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه لا حول ولا قوه إلّا بالله.
abdul
نسميه " ڤايرس إنفلورونا "
الريان
حرزوك فالحرزات بكره الصبح هههه
الريان
الله يبشركم بالخير ... الطاسه ضايعه ههههههههههههههههههه

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