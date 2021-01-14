«واتساب» يتعرض للمحاكمة بسبب انتهاكه سياسة الخصوصية

وكالات (صدى):
تشهد محكمة نيودلهي العليا بالهند، اليوم الجمعة، النظر في دعوى مرفوعة ضد التطبيق الشهير واتساب حول سياسة الخصوصية الجديدة.
وأوضحت التقارير، أن الدعوى تشير إلى واتساب تسعى مراقبة المستخدمين، وتهدد أمن الهند؛ مما يمثل تحديًا قانونيًا آخر للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك، كما يعرض الأمن القومي للخطر من خلال مشاركة ونقل وتخزين بيانات مستخدم في دولة أخرى مع المعلومات التي تحكمها قوانين أجنبية.
وتحول الكثير من المستخدمين في الهند إلى تطبيقات أخرى منافسة مثل "سجنال وتليغرام"؛ مما دفع واتساب لبدء حملة إعلانية مكلفة لتهدئة مخاوف العملاء، فيما صرح المحامي تشيتانيا روهيلا عن سياسة واتساب الجديدة في الالتماس إلى محكمة دلهي العليا: "إن التحديث الجديد يعطي ملفًا شخصيًا بدرجة عالية عن نشاط الفرد عبر الإنترنت".