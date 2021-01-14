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«واتساب» يتعرض للمحاكمة بسبب انتهاكه سياسة الخصوصية

Time منذ ساعة
Views 1857
«واتساب» يتعرض للمحاكمة بسبب انتهاكه سياسة الخصوصية

وكالات (صدى):
تشهد محكمة نيودلهي العليا بالهند، اليوم الجمعة، النظر في دعوى مرفوعة ضد التطبيق الشهير واتساب حول سياسة الخصوصية الجديدة.

وأوضحت التقارير، أن الدعوى تشير إلى واتساب تسعى مراقبة المستخدمين، وتهدد أمن الهند؛ مما يمثل تحديًا قانونيًا آخر للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك، كما يعرض الأمن القومي للخطر من خلال مشاركة ونقل وتخزين بيانات مستخدم في دولة أخرى مع المعلومات التي تحكمها قوانين أجنبية.

وتحول الكثير من المستخدمين في الهند إلى تطبيقات أخرى منافسة مثل "سجنال وتليغرام"؛ مما دفع واتساب لبدء حملة إعلانية مكلفة لتهدئة مخاوف العملاء، فيما صرح المحامي تشيتانيا روهيلا عن سياسة واتساب الجديدة في الالتماس إلى محكمة دلهي العليا: "إن التحديث الجديد يعطي ملفًا شخصيًا بدرجة عالية عن نشاط الفرد عبر الإنترنت".

Time واتساب

أحدث التعليقات

.M.
يفترض أن الدولة تخصص رواتب كفؤ لهم فهم يقومون بعمل عظيم بارك الله فيهم ونفع فيهم العباد والبلاد ورب العالمين ماراح يضيع أجرهم العظيم في القيام بالمساجد .
.M.
ههههههه😹 هذا طلع كأنه كيك مو خبز الحمدلله على نعمة رب العالمين، كل منطقه تشتهر بمأكولاتها اوكيييي خلاص عرفنا🤣
.M.
هههه🤣 يقطع ابليسك ي ابو منى
.M.
ولكن لو كان الموقوف فعل جريمه شنيعه مثل جريمه قتل أو اغتصاب أو زنا!؟ وهذا يشمل كلا الجنسين !
د محمد ماجد بخش
شيء مخيف ومقزز أن يستمر ما هو عليه حال الكيمياء ولا يتابع ما يحدث من قفزات لنجد بعدئذ المناهج خارج التغطية

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