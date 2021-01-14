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أتلتيك بلباو يقصي ريال مدريد ويضرب موعدًا مع برشلونة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1448
أتلتيك بلباو يقصي ريال مدريد ويضرب موعدًا مع برشلونة

وكالات (صدى):
تمكن أتلتيك بلباو من الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف؛ ليتأهل لملاقاة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني يوم الأحد القادم.

وبدأت أحداث الشوط الأول بسيطرة من جانب بلباو بحثًا عن تسجيل هدف أول لحسم الأمور مبكرًا والسيطرة على مُجريات المباراة؛ ليسجل هدف أول لفريق أتلتيك بلباو عن طريق داني جارسيا بعد تسديدة أرضية سكنت أسفل شباك مرمى البلجيكي تيبوا كورتوا.

وجاء هدف ثاني لصالح فريق بلباو عن طريق راؤول جارسيا من علامة الجزاء في الدقيقة 35، فيما سجل ريال مدريد هدفًا في الشوط الثاني عن طريق كريم بنزيما وذلك بعد شكوك في صحتها إلى أن حكم الـفـار أثبت صحة الهدف، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف ويتأهل أتلتيك بلباو.

Time واتساب

أحدث التعليقات

Z
مثل الطواقي يصيحون..
Z
هذولي يصيحون مثل الطواقي..
زاير
الامير ذي يزن بن هيثم ال سعيد ليس اول ولي العهد كان السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور اول ولي عهد في عمان.
algernaas4
منوره دكتورة لمياء
زائر
الا حكم كروت للاتحاد طرد وغيره غير مستحق فيه اخطاء للاتحاد ماعطى كروت لاابها -----تحكيم سئي

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