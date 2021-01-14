بالصور.. حادث انقلاب مركبة يتسبب في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بمكة

مكة المكرمة (صدى):
توفي شخص وأُصيب خمسة أشخاص آخرين في حادث انقلاب مركبة بمكة المكرمة، مساء أمس الخميس.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه وقع حادث انقلاب سيارة في طريق الليث "مدخل مكة"، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه أربع فرق إسعافية.
وأشار عبدالعزيز بادومان، إلى أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود حالة وفاة وخمس إصابات؛ تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابة خطرة، وإصابتان متوسطتا الخطورة إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت إصابتان بسيطتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.