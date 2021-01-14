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بالصور.. "القرشي" يتفقد مرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية

Time منذ ساعة
Views 1506
بالصور.. "القرشي" يتفقد مرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية

ينبع (صدى):
تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم, مرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية، يرافقه عدد من مديري العموم والإدارات ذات العلاقة.

وتخللت جولته التفقدية الوحدات السكنية بحي رضوى 4 و 5 وحي النخيل 2 وحي العزيزية، كما زار مركز الرعاية الصحية الأولية بحي المشيريف ووحدة الصحة المهنية.

وحث الدكتور القرشي على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية لمنسوبي برنامج الخدمات الصحية.

وتأتي زيارة الرئيس التنفيذي لمرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية تأكيداً على الاهتمام المستمر بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع قاطني مدينة ينبع الصناعية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

Z
مثل الطواقي يصيحون..
Z
هذولي يصيحون مثل الطواقي..
زاير
الامير ذي يزن بن هيثم ال سعيد ليس اول ولي العهد كان السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور اول ولي عهد في عمان.
algernaas4
منوره دكتورة لمياء
زائر
الا حكم كروت للاتحاد طرد وغيره غير مستحق فيه اخطاء للاتحاد ماعطى كروت لاابها -----تحكيم سئي

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