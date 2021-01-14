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التشهير بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في نشاط المقاولات 

Time منذ 20 دقيقة
Views 1362
التشهير بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في نشاط المقاولات 

الرياض (صدى):
قامت وزارة التجارة، بالتشهير بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة التجارة في نشاط المقاولات بمحافظة المجمعة.

وعرضت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن عن حالة تستر لمنشأة تزاول أنشطة المقاولات بمحافظة المجمعة، وبمباشرة القضية وثبوت حالة التستر تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
واحد منصف
لا تتعجبوا فالمراة في الغرب سهل ضربها ليس مثل السعودية والرجل يعترف بالخطا في مسالة الكمامة وليس ضرب المراة
واحد منصف
لا تتعجبوا فالمراة في الغرب سهل ضربها ليس مثل السعودية والرجل يعترف بالخطا في مسالة الكمامة وليس ضرب المراة
ع. س. ع
ما حد يبية لو يلعب بلاش
ع. س. ع
اي أخطاء اقول زبط فريقك المتهالك ولا تجلس تتبكبك اصلا كلها مبارياتكم اللتي فزتو فيها كانت بمساعدة التحكيم واللي بيتوة من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة

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