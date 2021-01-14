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عارف: صمت الاتحاد على الأخطاء التحكيمية يطرح أكثر من علامة استفهام 

Time منذ 41 دقيقة
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عارف: صمت الاتحاد على الأخطاء التحكيمية يطرح أكثر من علامة استفهام 

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، جمال عارف، على خسارة الاتحاد أمام أبها، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " عارف ":" عندما قلت إن إدارة الاتحاد تلتزم الصمت عند تكرار الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق، فقد كنت أرى أن مثل هذه الأخطاء ستتكرر طالما أن الصوت ضعيف بل بلا ردة فعل ".

وأضاف:" كل الأندية تعترض وتعلن ذلك إلا الاتحاد صمت رهيب يطرح أكثر من علامة استفهام ".

 

وكان فريق نادي أبها، فاز على مضيفه الاتحاد بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة " الجوهرة المشعة ".

 

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الاتحادعند 21 نقطة، ويواجه العين الثلاثاء 19 يناير، بينما رفع أبها رصيده إلى 20 نقطة، ويلاقي الأهلي في اليوم ذاته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
واحد منصف
لا تتعجبوا فالمراة في الغرب سهل ضربها ليس مثل السعودية والرجل يعترف بالخطا في مسالة الكمامة وليس ضرب المراة
واحد منصف
لا تتعجبوا فالمراة في الغرب سهل ضربها ليس مثل السعودية والرجل يعترف بالخطا في مسالة الكمامة وليس ضرب المراة
ع. س. ع
ما حد يبية لو يلعب بلاش
ع. س. ع
اي أخطاء اقول زبط فريقك المتهالك ولا تجلس تتبكبك اصلا كلها مبارياتكم اللتي فزتو فيها كانت بمساعدة التحكيم واللي بيتوة من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة

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