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بالفيديو.. استشارية: الآثار الجانبية للقاح كورونا خفيفة ولا تتجاوز 48 ساعة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1730
بالفيديو.. استشارية: الآثار الجانبية للقاح كورونا خفيفة ولا تتجاوز 48 ساعة

عادل الحربي (صدى):
قالت الدكتورة لمياء البراهيم استشارية طب الأسرة والمجتمع أن الآثار الجانبية للقاح كورونا خفيفة جدا ولا تتجاوز 48 ساعة.

وأوضحت الاستشارية أنه يوجد إقبال كبير على تناول اللقاح ، مبينة أن المخاوف بدأت تتبدد بعد تلقي خادم الحرمين وولي العهد اللقاح .

وأشارت إلى أن الوضع مستقر بسبب الرعاية الصحية الجيدة والوقاية والالتزام بالاحترازات.

وأضافت أن الآثار الجانبية قابلة للعلاج وتستمر حوالى 3أيام ، مشيرة إلى أنه في الشعور بألم في اليد يمكن استخدام كمادات ماء البارد أو مسكنات خفيفة، وإذا زادت الأعراض يمكن الرجوع للمركز الطبي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
واحد منصف
لا تتعجبوا فالمراة في الغرب سهل ضربها ليس مثل السعودية والرجل يعترف بالخطا في مسالة الكمامة وليس ضرب المراة
واحد منصف
لا تتعجبوا فالمراة في الغرب سهل ضربها ليس مثل السعودية والرجل يعترف بالخطا في مسالة الكمامة وليس ضرب المراة
ع. س. ع
ما حد يبية لو يلعب بلاش
ع. س. ع
اي أخطاء اقول زبط فريقك المتهالك ولا تجلس تتبكبك اصلا كلها مبارياتكم اللتي فزتو فيها كانت بمساعدة التحكيم واللي بيتوة من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة

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