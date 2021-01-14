بالفيديو.. فهد المولد:"  فرحة لاعبي ‎أبها بالفوز يدل على أننا فريق قوي "

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الاتحاد، فهد المولد، على هزيمة فريقه أمام أبها، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " المولد "، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" الطرد له دور كبير في تغير المباراة "، مضيفا:" فرحة لاعبي أبها بالفوز وكأنهم حصلوا على بطولة يدل على أننا فريق قوي ".
وتابع:" أنا مبسوط من فرحتهم بالفوز "، لافتا:" هارد لك للاتحاد ".
وكان فريق نادي أبها، فاز على مضيفه الاتحاد بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة " الجوهرة المشعة ".
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الاتحادعند 21 نقطة، ويواجه العين الثلاثاء 19 يناير، بينما رفع أبها رصيده إلى 20 نقطة، ويلاقي الأهلي في اليوم ذاته.