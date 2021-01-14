البكيري يهاجم لجنة الحكام:" صافرتكم وفاركم طرحت الاتحاد "

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على هزيمة الاتحاد أمام أبها، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " البكيري ":" مبرووووك للجنة الحكام وطاقم التحكيم، خسارة النمور الجامحة للأمام "، مضيفا:" هاهم قد طرحتهم " صافرتكم وفاركم "، افرحوا".
وكان فريق نادي أبها، فاز على مضيفه الاتحاد بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة " الجوهرة المشعة ".
وسجل اللاعب كارلوس ستراندبيرج هدف أبها في مرمى الاتحاد في الدقيقة 88، بتسديدة قوية على يمين الحارس مارسيلو غروهي الذي لعب دورًا كبيرًا مع الاتحاد في المباراة.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الاتحادعند 21 نقطة، ويواجه العين الثلاثاء 19 يناير، بينما رفع أبها رصيده إلى 20 نقطة، ويلاقي الأهلي في اليوم ذاته.