بالفيديو.. الاتحاد يخسر بعد 11 مباراة دون هزيمة

ماجد محمد (صدى):
فاز فريق نادي أبها، على مضيفه الاتحاد بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة " الجوهرة المشعة "، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل اللاعب كارلوس ستراندبيرج هدف أبها في مرمى الاتحاد في الدقيقة 88، بتسديدة قوية على يمين الحارس مارسيلو غروهي الذي لعب دورًا كبيرًا مع الاتحاد في المباراة.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الاتحادعند 21 نقطة، ويواجه العين الثلاثاء 19 يناير، بينما رفع أبها رصيده إلى 20 نقطة، ويلاقي الأهلي في اليوم ذاته.