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حاكم عجمان يعزّي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير خالد

Time منذ ساعة
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حاكم عجمان يعزّي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير خالد

الرياض (صدى):
بعث صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور له الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وأعرب سموّه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين

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أحدث التعليقات

الحكم
رحمه الله واسكنه فسيح جناته صاحب الخلق الرفيع
وافي
هذا الوباء وغيرة من الأمراض هوا جند من جنود الله لايعلم نزولة وانتهائة الا الله سبحانة وتعالى والعقوبة تنزل من كثرة الذنوب والمعاصي ولاترتفع الا بالتوبة والرجوع الي الله
أبو عبدالله الحربي
المليشيات الإيرانية حزب لبنان وحزب عراقي والمليشيا الحوثية تبدع بقتل اليمني تريد معمم قم وارهاب دول فيقول أنت أنت نقول طويق أنت ورهابك أن يكون اليمن إلى لليمنيين لا حزب يمن بيمننا فيرس قم ليس بالخليج شغل مخك المعشش براهب والمجهر واضح بداعميك فيه خميس أمورة توحي أن يصير بليس خلاصة ما علينا من بليس وبوخميس أمس واليوم أتضح 😐
دكتور رايق بن فايق
الحل هو المعاملة بالمثل وهو نشر طائرات مسيرة لجميع الجماعات المعادية لإيران واستهدافها من كل اتجاه العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم
وافي
الشق اكبر من الرقعة والطاسة ضايعة مهما تكلمنا مالنا قبيل

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