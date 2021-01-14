الأعداد السابقة للصحيفة

أخبار مفرحة من " التأمينات " حول المعاش

Time منذ 12 دقيقة
Views 1603
أخبار مفرحة من " التأمينات " حول المعاش

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن المنافع والمزايا المترتبة على الاشتراك الاختياري في المعاشات.

وأبانت مؤسسة التأمينات، أن الاشتراك الاختياري يقدم لصاحبه المزايا والمنافع، تشمل  معاش التقاعد: يحق للمشترك صرف معاش التقاعد بالشروط الآتية: بلوغ سن الستين أو تجاوزها، التوقف عن مزاولة النشاط، أو التوقف عن الاشتراك لمن له مدة اشتراك إلزامية، توافر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا.

وشملت المنافع أيضا، معاش التقاعد المبكر: حيث يحق للمشترك صرف هذا المعاش قبل بلوغ سن الستين بالشروط الآتية: توافر مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهر، انتهاء النشاط الذي اشترك في النظام على أساسه وعدم مباشرته لأي نشاط آخر من الأنشطة التي يشملها النظام، أو التوقف عن الاشتراك لمن له مدة اشتراك إلزاميا، التقدُّم بطلب صرف المعاش.

وتضمنت المنافع، معاش العجز غير المهني: ويعتبر المشترك عاجزًا إذا كان العجز من شأنه أن يحول كليًّا وبصفة دائمة بين المشترك وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر يتفق وإمكاناته. ويستحق المشترك صرف معاش العجز بالشروط الآتية: إذا كان المشترك بدأ اشتراكه قبل سن الخمسين، فإنه يشترط ثبوت العجز مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة، أو (18) شهرًا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.

وتابعت:" معاش الوفاة: حيث يستحق أفراد العائلة صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه قبل الخمسين فإنه يشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة، إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه في سن الخمسين فأكثر، فإنه يشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة، أو (18) شهرًا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم نسأل الله العفو والعافية..
ابو وليد
اصبح الوصول للمواقع السيئه سهل جدا حتى من الصغار -- نعليهم بتقنين افضل من تلقيهم معلومات من الشارع او النت
المهم
لابد من تسجيلها في وزارة التجاره أو العمل سوف تكتسح ظاهرة التستر.ككاسحت الألغام
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,

أخر الأخبار

"المنافسة" تغرّم منشأة 3 ملايين ريال لمخالفتها توزيع وتسويق الغاز
"المنافسة" تغرّم منشأة 3 ملايين ريال لمخالفتها توزيع وتسويق الغاز
Time منذ 6 دقائق Views 1176
أخبار مفرحة من " التأمينات " حول المعاش
أخبار مفرحة من " التأمينات " حول المعاش
Time منذ 12 دقيقة Views 1603
مفاجأة مدوية من النقل عن السيارات 
مفاجأة مدوية من النقل عن السيارات 
Time منذ 21 دقيقة Views 1644
ردة فعل مغربية بعد أن رزقت بتوأم
ردة فعل مغربية بعد أن رزقت بتوأم
Time منذ 29 دقيقة Views 324
عفوية سمية الخشاب خلف الكواليس
عفوية سمية الخشاب خلف الكواليس
Time منذ 29 دقيقة Views 272
مصر أم الدنيا
مصر أم الدنيا
Time منذ 30 دقيقة Views 297
"هيئة الاتصالات" تغرم عددا من المخالفين بأكثر من 40 مليون ريال
"هيئة الاتصالات" تغرم عددا من المخالفين بأكثر من 40 مليون ريال
Time منذ 35 دقيقة Views 1449
" موديرنا " تصدم الجميع:" كورونا سيظل معنا للأبد "
" موديرنا " تصدم الجميع:" كورونا سيظل معنا للأبد "
Time منذ 44 دقيقة Views 1653
الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو أمام الأهلي 
الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو أمام الأهلي 
Time منذ ساعة Views 2238
صورة عفوية تجمع الملك سلمان بابنه الأمير نايف في صغره
صورة عفوية تجمع الملك سلمان بابنه الأمير نايف في صغره
Time منذ ساعة Views 1690