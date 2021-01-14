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"المنافسة" تغرّم منشأة 3 ملايين ريال لمخالفتها توزيع وتسويق الغاز

Time منذ 6 دقائق
Views 1176
"المنافسة" تغرّم منشأة 3 ملايين ريال لمخالفتها توزيع وتسويق الغاز

الرياض (صدى):
قررت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال على إحدى شركات توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته بالمملكة، وذلك لارتكابها مخالفة "إساءة استغلال الوضع المهيمن".

وقالت الهيئة أن المخالفة تضمّنت؛ فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء عند التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ للحد من دخولها السوق.

وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الحكم بالغرامة، وذلك تنفيذاً للمادة 12 من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/25" بتاريخ 4/5/1425 هـ.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم نسأل الله العفو والعافية..
ابو وليد
اصبح الوصول للمواقع السيئه سهل جدا حتى من الصغار -- نعليهم بتقنين افضل من تلقيهم معلومات من الشارع او النت
المهم
لابد من تسجيلها في وزارة التجاره أو العمل سوف تكتسح ظاهرة التستر.ككاسحت الألغام
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,

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