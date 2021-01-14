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الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو أمام الأهلي 

Time منذ ساعة
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الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو أمام الأهلي 

نواف السالم (صدى):
تلقى نادي الهلال، ضربة موجعة بغياب اثنين من أبرز عناصر الفريق، قبل مواجهة الأهلي في كلاسيكو المملكة.

وانضم اللاعب سالم الدوسري  إلى قائمة الغائبين عن لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي للإصابة، فيما ‏غاب جوستافو كويلار لاعب الهلال عن تدريبات فريقه الجماعية لليوم الثاني على التوالي بسبب الإنفلونزا، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الأهلي.

وبدأ العد التنازلي لكلاسيكو المملكة الذي يجمع الهلال بمضيفه الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ومن المقرر أن يغيب الثنائي " الدوسري، وكويلار "، لغيابات الزعيم عن كلاسيكو المملكة أمام الأهلي، برفقة قلبي الدفاع، علي البليهي، وفواز الطريس.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم نسأل الله العفو والعافية..
ابو وليد
اصبح الوصول للمواقع السيئه سهل جدا حتى من الصغار -- نعليهم بتقنين افضل من تلقيهم معلومات من الشارع او النت
المهم
لابد من تسجيلها في وزارة التجاره أو العمل سوف تكتسح ظاهرة التستر.ككاسحت الألغام
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,

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