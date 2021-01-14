الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو أمام الأهلي 

نواف السالم (صدى):
تلقى نادي الهلال، ضربة موجعة بغياب اثنين من أبرز عناصر الفريق، قبل مواجهة الأهلي في كلاسيكو المملكة.
وانضم اللاعب سالم الدوسري إلى قائمة الغائبين عن لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي للإصابة، فيما غاب جوستافو كويلار لاعب الهلال عن تدريبات فريقه الجماعية لليوم الثاني على التوالي بسبب الإنفلونزا، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الأهلي.
وبدأ العد التنازلي لكلاسيكو المملكة الذي يجمع الهلال بمضيفه الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن المقرر أن يغيب الثنائي " الدوسري، وكويلار "، لغيابات الزعيم عن كلاسيكو المملكة أمام الأهلي، برفقة قلبي الدفاع، علي البليهي، وفواز الطريس.