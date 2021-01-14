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مفاجأة مدوية من النقل عن السيارات 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1637
مفاجأة مدوية من النقل عن السيارات 

عادل الحربي (صدى):
أعلنت وزارة النقل، عن صدور أول ترخيص وسيط لتأجير السيارات إلكترونياً بالمملكة لتأجير السيارات المملوكة للأفراد عبر التطبيقات.

 

وكان رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أوضح أن الهيئة ستتيح قريبا خدمة تأجير مركبات الأفراد الخاصة، من خلال منصة إلكترونية " تطبيق " ترخصها الهيئة العامة كوسيط تأجير إلكتروني بهدف زيادة دخل المواطنين.

وأشار إلى أن تأجير مركبة غير نظامية أو غير مفحوصة أو دون تأمين سيصبح من الماضي عبر " بوابة تأجير "،  وذلك بعد إيجاد حلول تقنية ستخفف على مالك المكتب والمستهلك بهدف تنظيم العمل في هذا النشاط.

وأبان الرميح أن أي مركبة تسير على الطريق وإن سلمت من الحوادث المرورية فإنها معرضة لحوادث غير مرورية، سواء بسوء استخدام أو ادعاء بسوء استخدام، مبينا أن الهيئة السعودية للمقيمين جاهزة لتقييم احترافي ومهني ومحايد لحفظ حقوق جميع الأطراف.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم نسأل الله العفو والعافية..
ابو وليد
اصبح الوصول للمواقع السيئه سهل جدا حتى من الصغار -- نعليهم بتقنين افضل من تلقيهم معلومات من الشارع او النت
المهم
لابد من تسجيلها في وزارة التجاره أو العمل سوف تكتسح ظاهرة التستر.ككاسحت الألغام
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,

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