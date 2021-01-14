" موديرنا " تصدم الجميع:" كورونا سيظل معنا للأبد "

وكالات (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، إن فيروس كورونا المستجد، سيظل موجودًا إلى الأبد.
وأضاف " بانسل "، الذي طوّرت شركته لقاحًا مضادًا لكوفيد-19، خلال مؤتمر جي بي مورجان للرعاية الصحية: سنعيش مع هذا الفيروس إلى الأبد.
وأوضح " بانسل "، أنه يعتقد أن لقاح كورونا الذي طوّرته شركته سيكون فعالًا ضد الإصابة بأي من متغيرات الفيروس الجديدة المنتشرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.
وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، أعلنت في السادس من يناير الجاري، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح موديرنا الأمريكية المضاد لكورونا المستجد.