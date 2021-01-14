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" موديرنا " تصدم الجميع:" كورونا سيظل معنا للأبد "

Time منذ 44 دقيقة
Views 1653
" موديرنا " تصدم الجميع:" كورونا سيظل معنا للأبد "

وكالات (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، إن فيروس كورونا المستجد، سيظل موجودًا إلى الأبد.

وأضاف "  بانسل "، الذي طوّرت شركته لقاحًا مضادًا لكوفيد-19، خلال مؤتمر جي بي مورجان للرعاية الصحية: سنعيش مع هذا الفيروس إلى الأبد.

وأوضح " بانسل "، أنه يعتقد أن لقاح كورونا الذي طوّرته شركته سيكون فعالًا ضد الإصابة بأي من متغيرات الفيروس الجديدة المنتشرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، أعلنت في السادس من يناير الجاري، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح موديرنا الأمريكية المضاد لكورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم نسأل الله العفو والعافية..
المهم
لابد من تسجيلها في وزارة التجاره أو العمل سوف تكتسح ظاهرة التستر.ككاسحت الألغام
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,
ابو فهد
ليش ماذكرو ان علي المستعمل المستورد غير الجمرك ٥٪؜ فيه الضريبه ٪؜١٥ يعني الاجمالي الضريبه والجمرك ٪؜٢٠ مو يوهقون الناس بتصريحهم لي ماذكرو فيه الحقيقه كامله

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