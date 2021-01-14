 ⁧الهلال‬⁩ يعلن رحيل عمر خربين 

نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة نادي الهلال، رحيل السوري عمر خربين، كما وجه الشكر له على ماقدمه للفريق.
وكانت اكتملت إجراءات انتقال مهاجم فريق الهلال، السوري عمر خربين، إلى نادي الوحدة الإماراتي الذي حرص على ضمه ليكون ضمن تشكيلة فريقه المشارك في دوري أبطال آسيا 2021.
ويأتي رحيل اللاعب عن صفوف الهلال، بعدما فشل في الحصول على رضا الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو في الموسمين الماضيين.
وجاءت نهاية ارتباط اللاعب بالنادي استجابة لمطالب الجماهير التي دعت لإنهاء عقده بسبب عدم تقديمه لأداء جيد مع الفريق.