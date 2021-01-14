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شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على ينبع

Time منذ ساعة
Views 1546
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على ينبع

ينبع (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة على ينبع، حيث امتلأت الشوارع والطرقات بمياه الأمطار مما قد تتسبب في شلل مروري.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، كذلك يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق المملكة.

 

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 28 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 12 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-40كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والشمالي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم نسأل الله العفو والعافية..
المهم
لابد من تسجيلها في وزارة التجاره أو العمل سوف تكتسح ظاهرة التستر.ككاسحت الألغام
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,
ابو فهد
ليش ماذكرو ان علي المستعمل المستورد غير الجمرك ٥٪؜ فيه الضريبه ٪؜١٥ يعني الاجمالي الضريبه والجمرك ٪؜٢٠ مو يوهقون الناس بتصريحهم لي ماذكرو فيه الحقيقه كامله

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