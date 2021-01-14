الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. النصر يحسم المصير النهائي للاعب سامي النجعي 

Time منذ 38 دقيقة
Views 1558
شاهد.. النصر يحسم المصير النهائي للاعب سامي النجعي 

ماجد محمد (صدى):
أنهى رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، إجراءات تجديد عقد نجم المنتخب ونادي النصر الكابتن سامي النجعي لمدة 3 سنوات قادمة.

وأشار تقارير صحفية، إلى أن التجديد تم مقابل ثمانية ملايين ريال إضافة إلى متغيرات تحفيزية.

وكان النجعي سيدخل في الفترة الحرة خلال الأول من فبراير المقبل، والتي كان ستتيح له التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة النصر.

وانتقل النجعي إلى صفوف النصر، قادمًا من ضمك في سبتمبر الماضي، في صفقة انتقال حر، فيما شارك اللاعب مع النصر في 5 مباريات بمسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز هدفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الملل5
صورتها تخوف الله يعين زوج بنتها والله يعين زوجة ابنها والله يعين زوجها هذي مثل سمكة القرش
أبو أمجد
الزعيم العالمي الملكي طفران تقول هل تعلم انه لو يكح بس تجيه ميزانية دول وليس فرق الله يحفظ لنا الزعيم العالمي الملكي ومن كان الوليد بن طلال من مشجيعه وداعيميه فلا خوف عليه
الملل5
الشخص اذا اعطي اكبر من حجمه ويتكلم في كل شي صابه الغرور وهو لايشعر
سرا بقيده
شركة المياه و شركة الكهرب (من غشنا فليس منا ) .
اهلاووووووي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك

أخر الأخبار

 ⁧الهلال‬⁩ يعلن رحيل عمر خربين 
 ⁧الهلال‬⁩ يعلن رحيل عمر خربين 
Time منذ 17 دقيقة Views 1557
 شروط مبايعة المركبات للمقيمين عبر أبشر
 شروط مبايعة المركبات للمقيمين عبر أبشر
Time منذ 24 دقيقة Views 1448
العروس ابتلشت معه
العروس ابتلشت معه
Time منذ 29 دقيقة Views 336
الضبع يأخذ الفريسه من الفهود بكل بساطه
الضبع يأخذ الفريسه من الفهود بكل بساطه
Time منذ 29 دقيقة Views 277
اهل الرالي عجزوا في النفود الكبرى
اهل الرالي عجزوا في النفود الكبرى
Time منذ 30 دقيقة Views 376
بالفيديو.. الحبيب يُثير الجدل:" يجب أن تكون مواد التربية الجنسية في العلوم والدين " 
بالفيديو.. الحبيب يُثير الجدل:" يجب أن تكون مواد التربية الجنسية في العلوم والدين " 
Time منذ 33 دقيقة Views 1547
شاهد.. النصر يحسم المصير النهائي للاعب سامي النجعي 
شاهد.. النصر يحسم المصير النهائي للاعب سامي النجعي 
Time منذ 38 دقيقة Views 1558
أنباء عن إقالة عزمي بشارة من مجلس إدارة قناة الجزيرة
أنباء عن إقالة عزمي بشارة من مجلس إدارة قناة الجزيرة
Time منذ 47 دقيقة Views 1949
بشرى سارة من " التعليم" بشأن الفصل الدراسي الثاني 
بشرى سارة من " التعليم" بشأن الفصل الدراسي الثاني 
Time منذ 53 دقيقة Views 2351
بالفيديو.. طائرات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين بالرحبة 
بالفيديو.. طائرات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين بالرحبة 
Time منذ ساعة Views 1588