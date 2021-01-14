شاهد.. النصر يحسم المصير النهائي للاعب سامي النجعي 

ماجد محمد (صدى):
أنهى رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، إجراءات تجديد عقد نجم المنتخب ونادي النصر الكابتن سامي النجعي لمدة 3 سنوات قادمة.
وأشار تقارير صحفية، إلى أن التجديد تم مقابل ثمانية ملايين ريال إضافة إلى متغيرات تحفيزية.
وكان النجعي سيدخل في الفترة الحرة خلال الأول من فبراير المقبل، والتي كان ستتيح له التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة النصر.
وانتقل النجعي إلى صفوف النصر، قادمًا من ضمك في سبتمبر الماضي، في صفقة انتقال حر، فيما شارك اللاعب مع النصر في 5 مباريات بمسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز هدفين.