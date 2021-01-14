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بشرى سارة من " التعليم" بشأن الفصل الدراسي الثاني 

Time منذ 53 دقيقة
Views 2351
بشرى سارة من " التعليم" بشأن الفصل الدراسي الثاني 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس استعداداً للفصل الدراسي الثاني ولضمان بداية جادة ومنتظمة للطلاب والطالبات.

 

وكانت وزارة التعليم، أعلنت عن استمرار ‎التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني؛ وفق الآلية السابقة.

وجاء ذلك حرصاً من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم من فيروس كورونا، وما تحقق من نجاح للتعليم عن بُعد.

وقررت وزارة التعليم، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

وأبانت:" يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا  ".

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أحدث التعليقات

الملل5
صورتها تخوف الله يعين زوج بنتها والله يعين زوجة ابنها والله يعين زوجها هذي مثل سمكة القرش
أبو أمجد
الزعيم العالمي الملكي طفران تقول هل تعلم انه لو يكح بس تجيه ميزانية دول وليس فرق الله يحفظ لنا الزعيم العالمي الملكي ومن كان الوليد بن طلال من مشجيعه وداعيميه فلا خوف عليه
الملل5
الشخص اذا اعطي اكبر من حجمه ويتكلم في كل شي صابه الغرور وهو لايشعر
سرا بقيده
شركة المياه و شركة الكهرب (من غشنا فليس منا ) .
اهلاووووووي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك

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