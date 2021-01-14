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إيران تنشر طائرات مسيرة انتحارية في اليمن

Time منذ ساعة
Views 1689
إيران تنشر طائرات مسيرة انتحارية في اليمن

فهمي محمد (صدى):
أفادت مصادر أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات مسيّرة متطورة إلى ميليشيا الحوثيين في اليمن، وفقاً لما أوردت قناة الشرق.

وأوضحت مجلة "نيوزويك" الأميركية أنها اطلعت على صور، أكدها خبير يتابع نشاطات إيران في المنطقة، وأن الصور تفيد بنشر إيران طائرات مسيّرة انتحارية، من طراز "شاهد-136"، في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأكد الخبير، الذي رفض كشف اسمه: "إن الإيرانيين سلموا لوكلائهم الحوثيين في اليمن، طائرات من دون طيار متطوّرة، وإنهم ينشرون هذه الطائرات في مواقع متقدمة، من أجل شنّ هجوم يستهدف أهدافاً تقع في نطاقهم

وأكدت المجلة أن هذه الطائرات هي أسلحة، يتراوح مدى فاعليتها بين 2000 و2200 كيلومتر.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم نسأل الله العفو والعافية..
المهم
لابد من تسجيلها في وزارة التجاره أو العمل سوف تكتسح ظاهرة التستر.ككاسحت الألغام
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,
ناصح
ابو وليد اضنك لويمر يوم ماتحش في النصر يجيك جلطه الله يرحم حالك ارفق على حالك النصر باقي رغم انف المتعصبين واولهم انت وسياتي يوم من النصرتخرج من المدرجات وانت تبكي مثل المراه نهار اتخلاته,,,,
ابو فهد
ليش ماذكرو ان علي المستعمل المستورد غير الجمرك ٥٪؜ فيه الضريبه ٪؜١٥ يعني الاجمالي الضريبه والجمرك ٪؜٢٠ مو يوهقون الناس بتصريحهم لي ماذكرو فيه الحقيقه كامله

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