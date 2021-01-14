إيران تنشر طائرات مسيرة انتحارية في اليمن

فهمي محمد (صدى):
أفادت مصادر أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات مسيّرة متطورة إلى ميليشيا الحوثيين في اليمن، وفقاً لما أوردت قناة الشرق.
وأوضحت مجلة "نيوزويك" الأميركية أنها اطلعت على صور، أكدها خبير يتابع نشاطات إيران في المنطقة، وأن الصور تفيد بنشر إيران طائرات مسيّرة انتحارية، من طراز "شاهد-136"، في محافظة الجوف شمالي اليمن.
وأكد الخبير، الذي رفض كشف اسمه: "إن الإيرانيين سلموا لوكلائهم الحوثيين في اليمن، طائرات من دون طيار متطوّرة، وإنهم ينشرون هذه الطائرات في مواقع متقدمة، من أجل شنّ هجوم يستهدف أهدافاً تقع في نطاقهم
وأكدت المجلة أن هذه الطائرات هي أسلحة، يتراوح مدى فاعليتها بين 2000 و2200 كيلومتر.