بالفيديو.. عبد الله الحمدان: 4 أيام متبقية على دخولي للفترة الحرة 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الشباب، عبد الله الحمدان، على فوز فريقه على العين بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الحمدان " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"الفوز ثمين للشباب "، مضيفا:" أربعة أيام متبقية على دخولي للفترة الحرة، وإن شاء الله نصل لحل مع إدارة النادي ".
وأحرز كريستيان جوانكا الهدف الأول خلال الدقيقة 60 بعد أسيست من المهاجم عبدالحمدان ليضع الشباب في المقدمة بهدف رائع، وأضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني لصالح الليوث خلال الدقيقة 81 بعد تمريرة مساعدة من نواف العابد ليسكن الكرة الشباك بنجاح، وتمكن كريستيان جوانكا من تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 94 لتنتهي المباراة بفوز الشباب بثلاثة أهداف دون مقابل.
وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع الهلال المتصدر للترتيب بفارق الأهداف، وينتظر الزعيم مباراة كلاسيكو قوية غداً أمام الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة، ويأتي العين في المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة دوري المحترفين برصيد 18 نقطة بعد الخسارة في مباراة اليوم أمام الشباب.