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بالفيديو.. الشباب يضرب العين بثلاثية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشباب يضرب العين بثلاثية

طلال الغامدي (صدى):
تغلب الشباب على العين بثلاثة أهداف دون مقابل، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز كريستيان جوانكا الهدف الأول خلال الدقيقة 60 بعد أسيست من المهاجم عبدالله الحمدان ليضع الشباب في المقدمة بهدف رائع، وأضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني لصالح الليوث خلال الدقيقة 81 بعد تمريرة مساعدة من نواف العابد ليسكن الكرة الشباك بنجاح.

وتمكن كريستيان جوانكا من تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 94 لتنتهي المباراة بفوز الشباب بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع الهلال المتصدر للترتيب بفارق الأهداف، وينتظر الزعيم مباراة كلاسيكو قوية غداً أمام الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة، ويأتي القادسية في المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة دوري المحترفين برصيد 18 نقطة بعد الخسارة في مباراة اليوم أمام الشباب.

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أحدث التعليقات

الملل5
صورتها تخوف الله يعين زوج بنتها والله يعين زوجة ابنها والله يعين زوجها هذي مثل سمكة القرش
أبو أمجد
الزعيم العالمي الملكي طفران تقول هل تعلم انه لو يكح بس تجيه ميزانية دول وليس فرق الله يحفظ لنا الزعيم العالمي الملكي ومن كان الوليد بن طلال من مشجيعه وداعيميه فلا خوف عليه
الملل5
الشخص اذا اعطي اكبر من حجمه ويتكلم في كل شي صابه الغرور وهو لايشعر
سرا بقيده
شركة المياه و شركة الكهرب (من غشنا فليس منا ) .
اهلاووووووي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك

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