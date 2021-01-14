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بالفيديو.. طائرات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين بالرحبة 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. طائرات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين بالرحبة 

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، طائرات تحالف دعم الشرعية تستهدف مواقع الحوثيين بمديرية الرحبة، كما تمكن الجيش اليمني من إسقاط مسيرتين للميليشيا في ‎مأرب، وفقا لمصادر عسكرية.

وكان التحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان رحب بقرار الإدارة الأمريكية إخطار الكونجرس بنيتها تصنيف جماعة «أنصار الله» الحوثية «منظمة إرهابية أجنبية» وإدراج ثلاثة من قادة الحوثيين، وهم: عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق بدر الدين الحوثي، وعبدالله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين، ودخول هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 يناير المقبل.

وقال التحالف إن على الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية الإقدام على اتخاذ نفس الخطوة لإنهاء الوضع المأساوي الذي صنعته الميليشيات الحوثية في اليمن وإصرارها على ارتكاب جرائمها بحق المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة نهاية عام 2018، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، وهو ما يستلزم إجراء تحقيقات عادلة في تلك الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

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أحدث التعليقات

الملل5
صورتها تخوف الله يعين زوج بنتها والله يعين زوجة ابنها والله يعين زوجها هذي مثل سمكة القرش
أبو أمجد
الزعيم العالمي الملكي طفران تقول هل تعلم انه لو يكح بس تجيه ميزانية دول وليس فرق الله يحفظ لنا الزعيم العالمي الملكي ومن كان الوليد بن طلال من مشجيعه وداعيميه فلا خوف عليه
الملل5
الشخص اذا اعطي اكبر من حجمه ويتكلم في كل شي صابه الغرور وهو لايشعر
سرا بقيده
شركة المياه و شركة الكهرب (من غشنا فليس منا ) .
اهلاووووووي
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك

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